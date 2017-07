Defesa ataca ministro do STF

O advogado do presidente Michel Temer, Antonio Claudio Mariz, afirmou ontem que o Ministério Público “está extrapolando” as suas prerrogativas. Ele disse ainda que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), agiu “açodadamente” ao homologar a delação da JBS, que resultou na denúncia contra o presidente em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Para ele, o conteúdo da denúncia contra Temer é um “nada acusatório” baseado em “ficção”. “Instaurou-se açodadamente inquérito com reflexos seriíssimos na governabilidade do País”, afirmou. Mariz acusou ainda o MP de atuar de forma seletiva até mesmo sobre a escolha de provas. “Uma prática horrorosa em que eu só ponho nos autos aquilo que me interessa”, ironizou.

Após o relator da denúncia, deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), anunciar voto favorável à autorização da ação contra Temer, Mariz declarou que Fachin homologou o acordo de delação premiada “sem que houvesse nenhuma investigação ou perseguição da verdade”. “Ninguém foi atrás de meros indícios para saber se aquele fulano (Joesley Batista, dono da JBS), estava atrás de meros interesses pessoais”, criticou.