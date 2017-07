Governo Sírio ignora trégua e ataca sul

Síria — O regime do presidente da Síria, Bashar al-Assad, ignorou a trégua negociada pelos Estados Unidos e pela Rússia na semana passada e realizou um ataque no sul do país, de acordo com o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos. A entidade afirmou que entre as violações documentadas está o lançamento de três foguetes na região de Tarik Al-Sad e Daraa Al-Balad, na cidade de Daraa. O observatório também documentou um ataque com foguetes na cidade de Saia no domingo, bem como uma troca de disparos entre facções rebeldes e forças do regime na cidade de Al-Naima. Apesar disso, o enviado especial da Organização das Nações Unidas para as negociações de paz da Síria, Staffan de Mistura, afirmou que o cessar-fogo fechado entre Washington e Moscou é em geral respeitado, apesar de alguns “problemas”. Segundo ele, as conversas entre governo e oposição podem contribuir positivamente para isso. Uma nova rodada de conversas indiretas começou nesta segunda-feira, a sétima até agora entre representantes do governo sírio e líderes da oposição. A Síria enfrenta uma guerra civil há seis anos.

Ofensiva

Iraque — O Exército do Iraque trabalhava ontem na última frente de batalha para recuperar por completo a cidade de Mossul, que foi tomada por milicianos do grupo extremista Estados Islâmico em 2014. As batalhas na região da Cidade Velha, a oeste do Rio Tigre, ocorreram um dia depois do primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, visitar os soldados para felicitá-los das vitórias nos duros conflitos dos últimos dias. As forças especiais iraquianas, apoiadas por ataques aéreos da coalizão liderada pelos Estados Unidos, seguiam avançando.

Repressão

Turquia — A polícia da Turquia deteve 42 pessoas, incluindo acadêmicos, por supostas ligações a um clérigo muçulmano que vive nos Estados Unidos, que é acusado de ter influenciado a tentativa de golpe contra o governo de Recep Tayyip Erdogan, cujo aniversário de um ano ocorre nesta semana. Segundo a agência de notícias oficial da Turquia, a Anadolu, as operações foram direcionadas a pessoas que trabalham na Universidade de Bogazici e na Universidade de Medeniyet. O professor da Bogazici Koray Caliskan, que é crítico ao governo Erdogan.

Encontro

Rússia — O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou ontem que o governo russo não tem conhecimento de um encontro entre Donald Trump Jr., filho do presidente americano, e uma advogada russa durante a campanha presidencial dos Estados Unidos de 2016, onde a russa teria dito ter posse de informações sobre a candidata democrata Hillary Clinton. Segundo reportagem do New York Times, o então diretor da campanha republicana, Paul Manafort, e o genro do presidente, Jared Kushner, também teriam participado da reunião.

Resistência

Venezuela — O dirigente opositor venezuelano Leopoldo López, colocado em prisão domiciliar no final de semana pelo Tribunal Supremo de Justiça do país, prometeu continuar a lutar “até conseguir a liberdade da Venezuela”. López deixou o presídio militar de Ramo Verde, onde estava preso desde 2014, e vai cumprir o resto de sua condenação a quase 14 anos de prisão em sua casa de Caracas “por motivos de saúde”, segundo a decisão da corte, embora o emblemático dirigente tenha sido visto em bom estado de saúde.