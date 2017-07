Paraná puxa a alta no fluxo nas rodovias

Em junho, o movimento nas rodovias pedagiadas no Estado subiu 2,3% ante maio. No País, alta foi de 1,5% (foto: Arquivo/PB)

As estradas do Paraná registraram em junho um aumento de 2,3% no fluxo de veículos na comparação com maio, descontados os efeitos sazonais, e liderou a expansão do índice ABCR total, que na mesma base de comparação cresceu 1,5% no País. Os dados são da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), calculados pela Tendências Consultoria Integrada.

Na mesma base de comparação, também com ajustes sazonais, o fluxo de veículos leves que passaram pelas praças de pedágios do Paraná mostrou em junho um crescimento de 3,3% em relação a maio Apesar de praticamente estável, o tráfego de veículos pesados no Paraná foi o único que apresentou sinal positivo em junho ante maio: 0,1%. O bom desempenho dos pesados no Paraná em junho, segundo maior produtor de grãos do Brasil, é ainda reflexo da boa safra agrícola.

No acumulado do primeiro semestre, o fluxo total de veículos no Paraná cresceu 2,1% comparativamente ao mesmo período do ano passado, considerando os ajustes sazonais. Nessa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves cresceu 3,8%, enquanto o movimento de veículos pesados registrou queda de 1%. Ao comparar junho deste ano com o mesmo mês do ano passado, o índice total no Estado cresceu 8,1%. O fluxo de veículos leves aumentou 11,5% e o de pesados 2,9%.

Nos últimos 12 meses, o fluxo total de veículos nas rodovias paranaenses acumulou queda de 0,4%. Na mesma comparação, o movimento de veículos leves registrou variação positiva de 1,5%. Já o fluxo de veículos pesados apresentou variação negativa de 3,9%.