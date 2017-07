Governador lança o Plano Safra 2017/18

O governador Beto Richa participa, hoje, às 15 horas, no Palácio Iguaçu, do lançamento, no Paraná, do Plano Safra 2017/2018. O plano nacional e o montante de recursos destinado ao Paraná serão apresentados pelo secretário especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Roseno. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulga o 10º Levantamento da Safra de Grãos 2016/2017. O anúncio será no auditório da Companhia, em Brasília, às 9 horas, com a participação do presidente da Conab, Marcelo Bezerra.