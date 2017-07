Uma nova manifestação está marcada para acontecer em Curitiba, nesta terça-feira (11), contra a reforma trabalhista, que deve ter votação no Congresso nesta semana. O ato, convocado pelas redes sociais, acontece no Terminal Guadalupe, no Centro de Curitiba, a partir das 10 horas.

A manifestação foi convocada pelo Fórum de Lutas 29 de Abril em parceria com outros movimentos. Desde março deste ano os movimentos de trabalhadore vêm realizando atos contra a reforma trabalhista.