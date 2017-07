Bombeiros e Defesa Civil recebem novas viaturas

Veículos estão na Praça Nossa Senhora de Salete, em frente ao Palácio Iguaçu (foto: Franklin de Freitas)

O governador Beto Richa entrega, hoje, mais 177 viaturas para a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. É o segundo lote de veículos repassado à Segurança Pública, como parte das 1.100 viaturas adquiridas pelo governo estadual. Também serão entregues à Defesa Civil do Paraná 30 viaturas e mais de 350 kits de salvamento e de busca e resgate. A solenidade será às 11 horas, no estacionamento do Palácio Iguaçu, em Curitiba.

No final do mês passado, o governo entregou 466 novas viaturas para as polícias Militar, Civil e Científica do Paraná. Eles foram entregues personalizados com o nome do município onde estão baseados.

As unidades foram as primeiras viaturas do lote de 1.100 veículos adquiridos pelo Governo do Estado. Nos próximos meses outros veículos serão entregues, até completar o lote todo. O investimento é de R$ 112,3 milhões.

Bombeiros — Na solenidade de hoje, serão entregues 77 viaturas Renault Duster para o Corpo de Bombeiros, as quais serão distribuídas para todas as 16 unidades operacionais, 30 viaturas Nissan Frontier para a Defesa Civil, além de kits para preparar as equipes em situações de busca e resgate em estruturas colapsadas e para para busca e resgate em águas rápidas.

O Corpo de Bombeiros recebe ainda três mini retroescavadeiras que poderão ser empregadas para auxiliar na busca e resgate de pessoas em estruturas colapsadas.