Cobrança do Estar chega a 3 bairros

A Setran criou novas vagas do Estar (Estacionamento Regulamentado) em quatro ruas dos bairros Alto da Glória, Cabral e Bigorrilho. A cobrança pelo estacionamento começou ontem. As novas vagas ficam na Avenida João Gualberto, desde a Rua Maria Clara, no Alto da Glória, até o Terminal do Cabral (quando a via já é chamada de Avenida Paraná). Ao todo serão cerca de 150 vagas do Estar neste trecho.

Também haverá cobrança do Estar em 48 novas vagas na Alameda Princesa Izabel e na Rua Bruno Filgueira, no entorno da Paróquia Nossa Senhora das Dores, a Igreja dos Passarinhos.

Curitiba tem 15.881 vagas de estacionamento regulamentado. Destas, 11.740 são vagas cobradas pelo Estar. As demais 4.141 são isentas, vagas de curta duração, como 15 minutos de pisca alerta, motofretes e motos.