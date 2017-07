Secretaria oferece férias tecnológicas em Curitiba

Atividades incluem robótica, programas e impressão 3D (foto: Divulgação/Seed-PR)

A Secretaria estadual da Educação está com inscrições abertas para oficinas de tecnologia para alunos, professores e comunidade. As atividades serão desenvolvidas de 17 a 21 de julho durante o recesso escolar no Seed Lab da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais (DPTE), em Curitiba.

As inscrições são gratuitas, sendo necessário levar materiais para as atividades somente nas oficinas “Crie o seu próprio Spinner” e “Criando um Agitador Magnético”. Os materiais são de baixo custo e estão listados na página oficial do evento. Os participantes podem levar suas criações para casa, no final das atividades.

Interessados devem se inscrever no site seedlabjulho 2017.vpeventos.com/ até o dia 16 de julho. Após efetuar a inscrição, é necessário selecionar uma das atividades listadas para confirmar a participação. A idade mínima para frequentar as oficinas é de oito anos.

As oficinas são promovidas dentro do projeto Seed Lab, desenvolvido pela DPTE, criado com o objetivo de implantar metodologias de aprendizado criativo e incentivar o uso de novas tecnologias no ambiente escolar.

O projeto paranaense foi selecionado pela Fundação Lemann e pelo Instituto de Tecnologia da Universidade de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), por meio do Desafio Aprendizagem Criativa Brasil 2017, para ser acompanhado por pesquisadores do instituto americano.