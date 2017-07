Copel inicia retirada de cabos irregulares em Piraquara

A Copel inicia, hoje, uma operação para remoção de cabos clandestinos ou irregulares de telefonia e internet instalados em postes de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Será a primeira de uma série de ações da Companhia para regularizar a ocupação dos postes de energia pelos cabos de telecomunicações.

O uso irregular dos postes coloca em risco a segurança de pedestres e veículos. As principais irregularidades são a falta de identificação de cabos pela empresa proprietária — impossibilitando o contato em caso de situação de risco — e a instalação sem autorização da Copel.

Todas as concessionárias de telecomunicações que possuem autorização para ocupação de postes no município foram notificadas da ação com 90 dias de antecedência, para que tivessem tempo de verificar e sanar eventuais irregularidades.

A Copel orienta os clientes que tenham serviços de telefonia, internet ou de TV a cabo interrompidos por conta da operação a procurarem pelo atendimento da sua empresa fornecedora. A operação já é feita em Curitiba nos últimos anos.