Casa de ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira será leiloada por R$ 76,8 mi

SÓ PODE SER REPRODUZIDA NA ÍNTEGRA E COM ASSINATURA MÔNICA BERGAMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com lance inicial de R$ 76,8 milhões, a casa do ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, do falido Banco Santos, será leiloada no dia 11 de agosto. A decisão, publicada nesta segunda (10) no Diário Oficial, coloca um ponto final na novela sobre o preço da casa. Cid Ferreira alegava que havia desembolsado mais de R$ 200 milhões para a construção, e os credores do banqueiro não aceitavam a avaliação por menos da metade. Agora, não só concordaram com o preço inicial fixado como pleitearam a alienação do imóvel para a realização do pregão. O ex-banqueiro não se manifestou no processo sobre a decisão.