Movimentos sociais fazem protesto contra a reforma trabalhista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e a Frente Povo Sem Medo fizeram uma manifestação na noite desta segunda-feira (10) na Avenida Paulista, em São Paulo, em protesto contra a reforma trabalhista —que será submetida neste terça (11) a votação final no Senado. Os manifestantes pediram ainda a saída do presidente da República, Michel Temer, e a realização de eleições diretas para a presidência. As informações são da Agência Brasil. A passeata partiu do vão-livre do Masp (Museu de Arte de São Paulo) e deslocou-se no sentido da Rua da Consolação. Quando a manifestação passava em frente à sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), bonecos —feitos de pneus— com fotos do rosto do presidente da República e vestidos com a faixa presidencial, foram queimados. “Estamos aqui para mostrar o descontentamento da classe trabalhadora com as reformas que esse governo ilegítimo, corrupto, que está prestes a cair, quer fazer aprovar. Uma reforma que ataca quase 100 anos de direitos da classe trabalhadora, [conquistados] com muita luta”, disse o coordenador estadual do MTST, Felipe Vono. Como os senadores já realizaram as discussões sobre o projeto de lei, a sessão desta terça no Senado devera se iniciar diretamente com os encaminhamentos de votação. Em seguida, deverão ser apreciados os destaques. Se a matéria for aprovada sem alterações, seguirá para sanção do presidente Michel Temer.