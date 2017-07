Veja dicas para não compartilhar mensagens falsas ou ofensivas

“Fake news”

As “fake news”, ou notícias falsas, estão em alta. Há sites especializados em notícias falsas, que buscam apenas audiência. Não se engane e não compartilhe qualquer coisa só porque o aspecto do site é o de um jornal sério.

Na dúvida, fique quieto

Fotos de pessoas com mensagens que atribuem crimes a elas não devem ser compartilhadas. Se você não tem certeza da informação e não pode comprová-la, não compartilhe. Principalmente quando envolve a imagem de outra pessoa.

Feitiço contra o feiticeiro

Você pode até ter boas intenções e achar que precisa alertar as pessoas, mas compartilhar informações não comprovadas pode dar problema. Se você passa adiante a informação de que um assaltante está uma esquina, por exemplo, pode atingir a imagem de um inocente. Ou colocar a vida dessa pessoa em risco. A investigação pode se voltar contra você.

Estelionato

A Sanepar já foi alvo de “fake news”: recentemente, uma mensagem que circulou no Facebook e Whatsapp dizia que a companhia estava promovendo um concurso. O objetivo era vender apostilas e divulgar cursos para concursos públicos. A assessoria da Sanepar agiu rapidamente para desmentir a informação nos mesmos veículos.



6 mil inquéritos que tramitam atualmente no Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber), da Polícia Civil do Paraná, dizem respeito a crimes como injúria, calúnia, difamação ou falsa comunicação de crime. Crimes como pedofilia e estelionato somam cerca de 5,5 mil.