J.K. Rowling revela ter conto de fadas guardado

J.K. Rowling fez uma nova revelação sobre suas obras em entrevista à CNN. Questionada pela jornalista Christiane Amanpour se era verdade que ela estava produzindo um livro infantil com temática política, ela confirmou que havia, sim, escrito uma história. Mas tem um detalhe: não foi em papel nem em um computador. J.K. Rowling escreveu em um vestido. "A minha festa de aniversário de 50 anos foi realizada no Halloween e eu pedi para os convidados virem como 'seu pior pesadelo'. No meu caso, era o de um manuscrito perdido, então escrevi um conto no vestido e usei. Não faço nem ideia se será publicado algum dia, mas no momento está pendurado em algum dos meus armários", falou Rowling. No momento, ela está finalizando o roteiro da continuação de Animais Fantásticos e Onde Habitam e revelou no final de 2016 que está escrevendo dois livros diferentes, um deles com o seu pseudônimo Robert Galbraight.

Telão pega fogo durante show de dupla sertaneja

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa tomaram um susto durante um show na noite desse domingo (9), em Itaguaí (RJ). O telão do palco começou a pegar fogo e elas tiveram que interromper o show para chamar a segurança. A cena foi registrada em um vídeo que acabou publicado na internet. "Por favor, bombeiro, seguranças. Cadê os extintores? Calma, gente, que vai dar certo. Calma, muita calma. Por favor, gente. Afasta, está caindo fogo, por favor, afasta", pedia Maiara. Ninguém ficou ferido.

Latino narra reencontro com seu macaco de estimação

Após muita mobilização nas redes sociais, Twelves, o macaco de estimação de Latino, foi encontrado. Na noite do último domingo, o cantor publicou no Instagram um vídeo mostrando o momento do reencontro. "Minha vontade era de esmagar o Twelves de raiva, mas a felicidade de tê-lo encontrado falou mais alto. Olha a carinha dele de desorientado. Vai ficar de castigo!", disse Latino. Na noite do sábado, 8, Latino publicou um vídeo em seu Instagram pedindo ajuda para encontrar Twelves, que havia fugido.

Silvio Santos afirma que “mulher não tem o direito de ser feia”

Na edição do último domingo, 9, do Programa Sílvio Santos, o apresentador e dono do SBT causou uma nova polêmica ao declarar que "mulher não tem o direito de ser feia". "Eu vou continuar falando no programa: não existe mulher feia, existe mulher mal produzida. A gente vê aquele travesti no palco, aquele artista no palco, que é um garoto que não chama atenção em lugar nenhum. Aí coloca maquiagem e se transforma em uma mulher bonita, quer dizer, mulher não tem o direito de ser feia porque é só pegar os travestis e se perguntar: como é que elas podem ser bonitas daquele jeito e nós não podemos?", completou o apresentador. As declaraçõesprovocaram críticas nas redes sociais.

Ex-BBB morre no interior de São Paulo

O ex-BBB Noberto Carias dos Santos, o Nonô, morreu neste domingo (9) aos 72 anos em São Carlos, no interior de São Paulo. A informação foi publicada na página do Facebook de Nonô pelos próprios familiares. Noberto Carias dos Santos participou da 9ª edição do reality da Globo "Big Brother Brasil", e foi eliminado no segundo paradão. O ex-BBB lutava contra um câncer. Ele foi sepultado ontem.

Níver do dia

Lúcia Veríssimo

atriz brasileira

59 anos