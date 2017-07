Kleber tenta passar pela marcação do Sport (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba perdeu por 3 a 0 para o Sport, nessa segunda-feira (dia 10) à noite, no Couto Pereira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou na 12ª posição, com 16 pontos. A equipe pernambucana está em 6º lugar, com 18 pontos.

Com o placar, o Coritiba completou sete partidas seguidas sem vencer na competição. É o maior jejum do Brasileirão 2017, empatado com São Paulo e Bahia. Já o Sport chegou à terceira vitória seguida no torneio.

Em relação ao desempenho, o Coritiba mostrou problemas táticos em diversos momentos do jogo, com falhas de marcação coletivas e falta de coordenação na movimentação ofensiva. Foram raros momentos de lucidez e organização na partida. No aspecto individual, somente Kleber e Wilson tiveram boas atuações.

No fim do jogo, a torcida protestou. O principal alvo das vaias foi o técnico Pachequinho.

ARBITRAGEM

Aos 22 minutos do 1º tempo, William Matheus sofreu falta quase na risca da área. O Coritiba pediu pênalti. A imagem da TV mostra que o árbitro acertou, que a falta foi fora da área.

ESCALAÇÃO

O Coritiba não tinha Alan Santos, João Paulo, Werley e Léo, lesionados, além de Jonas, suspenso. O esquema tático foi o 4-4-2 de sempre, com Galdezani e Anderson centralizados no meio-campo. Tiago Real (direito) e Rildo (esquerda) completaram o meio-campo. O Sport não tinha Diego Souza e Anselmo. O time pernambucano usou o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

Foram 45 minutos de jogo intenso, com chances para os dois lados. O Sport teve muito espaço para jogar, foi mais perigoso e criou mais chances. O fator preponderante foi a qualidade individual. O quarto ofensivo do Sport mostrou mais qualidade que o setor defensivo do Coxa. Com esse cenário, o gol saiu cedo. Já aos 17 minutos, Mena recebeu livre na área e chutou: 1 a 0. Aos 31, Tiago Real saiu lesionado. Entrou o meia Tomas Bastos. O esquema seguiu o mesmo.

LESÕES E O 4-3-3

No intervalo, o Coxa perdeu Galdezani por lesão. Entrou o volante Edinho. O esquema mudou para o 4-3-3, com Edinho, Anderson e Tomas no meio-campo. No ataque, Henrique Almeida (direita) e Rildo (esquerda) eram os pontas. No Sport, saiu machucado o volante Patrick. Entrou Rodrigo.

SEGUNDO TEMPO

O Sport recuou e passou a explorar contra-ataques esporádicos. O Coritiba não era mais tão vulnerável como no primeiro tempo, mas também parou de criar. O jogo ficou truncado.

PROTESTOS

Aos 21 do 2º, Pachequinho tirou o meia Anderson e colocou o centroavante Alecsandro. Parte da torcida não gostou e gritou “burro” para o treinador. O Coxa mudou para o 4-2-3-1. Os três meias ofensivos eram Henrique Almeida (direita), Kleber (centro) e Rildo (esquerda). O único atacante era Alecsandro. A partir daí, o time da casa passou a controlar o jogo e a criar chances, principalmente com jogadas individuais de Kleber. No entanto, o Sport acabou ampliando para 2 a 0 aos 40 minutos, em contra-ataque. Mena cruzou e Rogério finalizou, livre na área. E fez 3 a 0 aos 46 minutos. Rogério cruzou e Walisson Maia marcou contra.

ESTATÍSTICAS

O Coritiba teve 16 finalizações (6 certas), 58% de posse de bola, 10 escanteios e 80% de precisão nos passes e lançamentos. O Sport somou 12 finalizações (6 certas), 2 escanteios e 72% nos passes e lançamentos. Os dados são do WhoScored.

CORITIBA 3 x 0 SPORT

Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos, Márcio, Walisson Maia e William Matheus; Galdezani (Edinho), Anderson (Alecsandro), Tiago Real (Tomas Bastos) e Rildo; Henrique Almeida e Kleber. Técnico: Pachequinho

Sport: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Henríquez e Sander; Rithely, Patrick (Rodrigo), Osvaldo (Rogério), Everton Felipe e Mena; André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Gols: Mena (17-1º), Rogério (40-2º) e Walisson Maia, contra (46-2º)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Expulsão: William Matheus (48-2º)

Cartões amarelos: Edinho, Alecsandro (C). Everton Felipe, Mena (S)

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Anderson chuta de fora da área. Magrão rebate.

4 – Mena briga pela bola no ataque, ganha e cruza rasteiro. André recebe na cara do gol e chuta. Wilson espalma.

8 – Mena cruza rasteiro. Rithely chuta no canto. Wilson faz boa defesa.

12 – Walisson Maia lança. Kleber domina na área e chuta. Magrão salva.

13 – Henrique Almeida recebe na área e chuta ao lado.

16 – Samuel Xavier cruza. Everton Felipe cabeceia no canto. Wilson faz defesa espetacular.

17 – Gol do Sport. Cruzamento para a área. Ronaldo Alves ajeita e Mena, livre, fuzila.

19 – Everton Felipe faz boa jogada na área e rola para Rithely finalizar perto.

28 – Galdezani chuta de longe. Magrão espalma.

32 – Tomas Bastos chuta de longe. A bola desvia na zaga e quase mata o goleiro.

Segundo tempo

3 – André aproveita rebote na área e chuta perto, sobre o gol.

19 – Falta de média distância. Tomas Bastos bate no alto. Magrão defende.

26 – Kleber dribla dois e coloca William Matheus na cara do gol. Ele chuta, mas a zaga tira para escanteio.

32 – William Matheus lança para a área. Henrique Almeida briga com os zagueiros e finaliza. Magrão salva.

35 – Rildo toca para Kleber, na área. Ele chuta ao lado.

40 – Gol do Sport. Contra-ataque. Mena cruza. Rogério entra livre e chuta no canto.

46 – Gol do Sport. Rogério cruza rasteiro. Walisson Maia tenta salvar e marca contra.