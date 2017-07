Férias: filhos precisam conviver com a família, diz especialista

Crianças jogando betes ao ar livre: contraponto ao tempo empregado em videogames ou tagarelando no celular (foto: Valdecir Galor/SMCS (arquivo))

Recesso escolar: período em que estudantes fazem questão de esquecer a escola, as tarefas, os livros e os professores. Nesse mês de julho, a preocupação dos pais em relação aos filhos aumenta pelo fato da maioria dos menores passarem a maior parte do tempo dedicando seu tempo jogando videogames e tagarelando no computador ou no celular.

E é por isso que a responsabilidade das famílias de incentivar as crianças a procurarem outras atividades aumenta, segundo Diogo D’Ippolito, professor e autor dos materiais de Português do Sistema de Ensino pH. Para ele, o papel dos pais no recesso dos filhos desse ser mais incisivo por estarem mais tempo em casa com eles. “É importante a família aproveitar o momento para se aproximar dos filhos, para não afastá-los completamente dos processos de aprendizagem”, comenta.

O professor também conta que não é um problema os mais jovens buscarem se divertir da maneira que quiserem, desde que os familiares também estejam participando da atividade, criando uma aproximação afetiva maior.

Da mesma forma, é equivocado pensar nesse período apenas como oportunidade de viajar. Segundo D’Ippolito, é possível aproveitar mesmo estando em casa. “O recesso deve representar uma “pausa construtiva” para a criança. Embora o aluno não esteja tendo as matérias curriculares, não significa que precisa estar distante dos processos de aprendizagem”, comenta.

Dicas para as férias em família

Procure atividades culturais em sua própria cidade

Como viajar não é necessariamente obrigatório no período de recesso, para o especialista uma ótima opção de atividade é a ida para museus, teatros e demais produções culturais que estejam acontecendo na cidade. “A criança sente a necessidade dos pais ou responsáveis estarem ao lado dele, e passeios em grupo podem ser excelentes para exercitar conteúdos que a criança aprendeu na escola”, comenta.

Seções “caseiras” de cinema

Com a expansão de plataformas audiovisuais como o Netflix, montar um cinema em casa é uma outra forma de aproximar pais e filhos. “Há séries muito interessantes e educativas que podem ser encontradas na internet, que permitem os alunos relacionarem imagens com o que foi aprendido nas disciplinas”, diz.

Não tenha o hábito de acordar e dormir muito tarde

É fundamental pensar na saúde também. Dormir até mais tarde faz bem para as crianças reporem as energias e terem um dia mais produtivo. Porém, D’Ippolito alerta que exageros na hora de ir dormir podem prejudicar futuramente o hábito do jovem. “​Os pais devem ter bom senso em relação ao horário que a criança acorda e dorme, para não haver acúmulo, pois quando o recesso acaba, ele pode não conseguir se acostumar com o ritmo em que estava. ”

Colocar a matéria em dia apenas em casos excepcionais

Para os estudantes que tiveram muitas dificuldades em alguma disciplina nesse primeiro semestre, D’Ippolito aconselha os alunos tomarem nota das matérias em que mais precisam de auxílio, e preencher as lacunas lentamente, para que não perca todo o tempo concentrado nessa tarefa.