Sport vence 3ª seguida, amplia jejum do Coritiba e cola no pelotão de cima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport de Vanderlei Luxemburgo está cada vez mais embalado. Na noite desta segunda-feira (10), no fechamento da 12ª rodada da Série A, a equipe pernambucana conquistou a sua quinta vitória consecutiva –a terceira no Brasileiro– ao superar o Coritiba por 3 a 0 em pleno estádio Couto Pereira, com gols de Mena, Rogério e Walisson Maia (contra).

Com nove pontos nas últimas três rodadas, o Sport chega a 18 e dá um salto de seis posições na tabela do Campeonato Brasileiro, alcançando o sexto lugar– ficando assim dentro da zona de classificação para a Pré-Libertadores. A ascensão do time de Luxemburgo começou há 19 dias, quando arrancou um empate por 2 a 2 contra o Atlético-MG no estádio Independência. Depois disso, vieram as vitórias sobre o Santos, na Vila Belmiro, e contra o Atlético-PR, na Ilha do Retiro.

Por outro lado, o time do Coritiba -que ouviu gritos de 'time sem vergonha' no fim da partida- chega a sete jogos sem vitórias e fica estacionado na 12ª colocação, com 16 pontos. A equipe paranaense chegou a figurar entre os primeiros colocados, mas não se sustentou no topo após essa sequência ruim. Os dois times voltam a campo na quinta-feira (13): o Sport recebe a Chapecoense na Ilha do Retiro, às 19h30, enquanto o Coritiba visita o Avaí na Ressacada, um pouco mais tarde (21h).

A vitória do Sport teve como destaque o lateral-esquerdo Mena. O chileno marcou o gol que abriu o placar e fez o cruzamento para Rogério aumentar a diferença. O atacante havia acabado de entrar quando fez o gol que deu tranquilidade ao Sport. O dia só não foi perfeito para o Sport por causa do problema envolvendo o meio-campista Diego Souza, que tem proposta de transferência para o Palmeiras. Alegando 'motivos pessoais', ele foi tirado da lista de relacionados do jogo desta segunda-feira e, com isso, segue com 'apenas' seis partidas com a camisa rubro-negra neste Brasileiro. Desta forma, ainda pode se transferir para outro clube da Série A.

CORITIBA Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Márcio, William Matheus; Matheus Galdezani (Edinho), Anderson (Alecsandro), Tiago Real (Tomas Bastos); Kleber, Henrique Almeida, Rildo. T.: Pachequinho

SPORT Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Henriquez, Sander; Patrick (Rodrigo), Rithely, Everton Felipe (Thallyson), Mena; Osvaldo (Rogério), André. T.: Vanderlei Luxemburgo Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Juiz: Jailson Macedo Freitas (BA)

Cartões amarelos: Edinho, Alecsandro (Coritiba); Everton Felipe e Mena (Sport)

Cartão Vermelho: William Matheus (Coritiba)

Gols: Mena, aos 17min do 1º tempo; Rogério, aos 39min, e Walisson Maia (contra), aos 48min do 2º tempo