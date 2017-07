Ana Miranda em 'Um Escritor na Biblioteca'

A edição de julho do projeto 'Um Escritor na Biblioteca' terá como convidada a romancista Ana Miranda. O encontro acontece hoje, às 19h30, no auditório da Biblioteca Pública do Paraná. A entrada é gratuita. O paranaense Miguel Sanches Neto fará a mediação do bate-papo, em que o convidado fala sobre suas obras e experiências de leitura.

Ana Miranda nasceu em Fortaleza (CE), em 1951. Estreou na literatura em 1978, com a coletânea de poemas Anjos e demônios. Em 1989, lançou seu primeiro romance, Boca do inferno, que venceu o prêmio Jabuti.