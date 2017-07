Exposição 'Sobrevoos' no Pátio Batel

A Galeria interARTividade recebe a partir de hoje a exposição 'Sobrevoos', do fotógrafo Guilherme Pupo, que propõe ao espectador entrar em um jogo especular e decifrar os enigmas que a possibilidade de enxergar a realidade das alturas pode provocar em nossa percepção. As obras estarão expostas na galeria que fica no piso L3 do Pátio Batel, até 30 de agosto.

No dicionário, “Sobrevoo” pode aludir tanto a um verbo quanto a um substantivo, mas no caso da exposição do fotógrafo remetem ao modo como ele se expressa, ou seja, o "sobre o voo".

Seja posicionado em cima de prédios, utilizando drones ou a bordo de helicópteros, ele utiliza o distanciamento como forma de expressão.

Abusando das distorções, tanto as naturais (como as sombras) quanto as artificiais (causadas pelo espelhamento de imagens), Pupo coloca o público em uma situação paradoxal: quanto mais o espectador se afasta da paisagem fotografada, mais é impelido a querer se aproximar e a pensar sobre que lugar seria aquele, a desvendar o que há de real naquilo que vê.



Sobre o autor:

Guilherme Pupo é fotógrafo profissional desde 2001 e tem imagens publicadas nos maiores veículos de comunicação do país. Atualmente, tem se concentrado na produção de imagens aéreas, seja a bordo de helicópteros ou com o uso de drones. No ano passado, lançou o projeto “Curitiba Aérea”, com imagens inéditas dos principais pontos turísticos da cidade. Paralelamente, atua nas áreas de fotografia empresarial, de arquitetura e gastronomia. Site: www.guilhermepupo.com.br