As audições para a seleção dos bailarinos que irão compor o quadro funcional do Palcoparaná acontecem nesta próxima semana, até sexta-feira, pela manhã e à tarde, nas dependências do Centro Cultural Teatro Guaíra, em Curitiba.

São 23 vagas imediatas e mais 20 para cadastro de reserva. Estão inscritos para estas audições 123 bailarinas e 89 bailarinos.

Irão compor a banca examinadora artistas reconhecidos pelo público e pela crítica em suas áreas de atuação. São eles Cristiane do Rocio Wosniack, Ângela Nolf e Suzana Mafra.

Também foram contratados os professores Gustavo Lopes Leite e Flávio Lima, que ministrarão aulas de técnica clássica e de dança contemporânea, além do coreógrafo Luiz Fernando Bongiovani para a criação de trecho de repertório exclusivo para a audição, para melhor compreensão das coreografias e a adequação do candidato à linguagem artística que a companhia adotará.