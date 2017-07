Teatro Guaíra faz tributo a Silvio de Tarso

Silvio de Tarso (foto: Divulgação)

O Centro Cultural Teatro Guaíra promove hoje, às 20h30, homenagem ao radialista, jornalista e compositor Silvio de Tarso, que morreu no dia 18 de maio de 2013, aos 61 anos. O Tributo a Silvio de Tarso será no auditório Salvador de Ferrante (Guairinha). Os Ingressos custam R$ 20.

No repertório estão 10 músicas feitas por ele com participações de outros compositores.

Participarão da homenagem Mayte Correia, Osvaldo Rios, Iso Fischer, Jo Nunes, Lidyo Roberto, Ethel Frota, Eliane Bastos, Julião Boêmio, Reinaldo Godinho, os músicos de o Regional (formado por Daniel Miranda, Julião Boêmio, Vinicius Chamorro, Ricardo Salmaso, Eric Guinão), além de Renato Lucce e Emiliano.

Silvio de Tarso nasceu em 7 de julho de 1951. Ele apresentava os programas Conversa Afinada, na 97,1 É-Paraná, e Silvio de Tarso entrevista, na AM 630, na mesma emissora, além de um programa na Rádio Evangelizar. Ele também era comentarista do programa É-Esporte na TV É-Paraná.

Serviço

Tributo a Silvio de Tarso

Quando: Hoje, às 20h30

Onde: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha)

Ingressos: R$ 20 e R$ 10

Set List

Adiamento (Silvio de Tarso, Mayte Correia). Intérprete: Mayte Correia com regional.

Um ser de Luz (J. Nogueira, P C Pinheiro, M.Duarte). Intérprete: Mayte Correia com regional.

Um Certo Agosto (Silvio De tarso, Iso Fischer). Intérprete: Osvaldo Rios, Iso Fischer e regional.

Choro Manero (Silvio de Tarso, Iso Fischer). Intérprete: Jo Nunes e Regional.

Intenso Limite (Silvio de Tarso, Iso Fischer). Intérprete: Iso no piano e regional.

Lala (Silvio de Tarso, Lidyo Roberto). Intérprete: Lidyo Roberto, Ethel Frota e regional.

Vulto (Silvio de Tarso, Renato Lucce). Intérprete: Eliane Bastos e regional

Ovo Frito (Silvio de Tarso, Julião Boêmio). Intérprete: Julião Boêmio e regional.

Vai Pescador (Silvio De Tarso, Reinaldo Godinho). Intérprete: Reinaldo Godinho e regional

Vou Morrer de Amor (Silvio de Tarso, R.Godinho). Intérprete: Reinaldo Godinho e regional.