(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo filme do super herói estreou em primeiro lugar no Brasil e arrecadou R$ 29 milhões de quinta-feira (6) a domingo (9), segundo dados da Filme B. Com isso, "Homem Aranha: De Volta ao Lar" se torna a terceira maior estreia do ano no País, ficando atrás apenas de "Velozes e Furiosos 8", que faturou cerca de R$ 36 milhões nos primeiros dias de exibição em abril, e de "A Bela e a Fera", com R$ 33,6 milhões arrecadados em março. "Meu Malvado Favorito 3", há uma semana em cartaz, ficou em segundo lugar nesse final de semana com cerca de R$ 18 milhões arrecadados. "Mulher Maravilha", já em cartaz há mais de um mês, ficou em terceiro com R$ 2,7 milhões, de acordo com dados da Filme B Box Office. CENÁRIO MUNDIAL "Homem Aranha: De Volta ao Lar" arrecadou US$ 117 milhões em 4.348 salas de cinema e ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos. O longa é a terceira maior estreia mundial do ano, atrás de "A Bela e a Fera", que faturou US$ 175 milhões, e "Guardiões da Galáxia 2", com US$ 147 milhões. O herói superou a estreia de "Mulher Maravilha", agora em quarto lugar com US$ 103 milhões. Na bilheteria internacional, "De Volta ao Lar" atingiu US$ 140 milhões. A Coreia do Sul foi responsável por US$ 25,8 milhões desse valor e o Brasil teve a quarta melhor arrecadação, segundo a Box Office Mojo. O filme, dirigido por Jon Watts, é primeira parceria entre a Sony, a Columbia Pictures e os estúdios Marvel e custou US$ 175 milhões (cerca de R$ 382 milhões). O herói interpretado por Tom Holland fez uma aparição em "Capitão América: Guerra Civil" (2016) e deve aparecer na sequência de "Os Vingadores: A Era de Ultron" (2015).