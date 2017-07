Militar dos EUA é preso sob acusação de dar apoio ao Estado Islâmico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um militar do Exército dos EUA foi preso nesta segunda-feira (10) pelo FBI (a polícia federal americana) no Estado do Havaí sob a acusação de fornecer apoio material a extremistas da facção terrorista Estado Islâmico. Veterano das guerras no Iraque e no Afeganistão, Ikaika Kang, 34, era lotado na 25ª Brigada de Combate Aéreo e estava há um ano sob investigação das autoridades americanas, informou o FBI em um comunicado. O militar teria jurado fidelidade à milícia e tentado desviar documentos sobre posições militares e treinamento. Os investigadores, porém, consideram que ele atuava de forma isolada, sem relação direta com o grupo. As autoridades também descartaram que ele pudesse representar qualquer ameaça terrorista ao Havaí. Kang, que era primeiro-sargento do Exército, foi indiciado por um tribunal de Honolulu nesta segunda.