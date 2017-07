Queda de avião militar dos EUA deixa 16 tripulantes mortos no Mississippi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião militar dos Estados Unidos caiu em uma área rural do Estado do Mississippi, no sul do país, na tarde desta segunda-feira (10) e deixou todos os 16 tripulantes mortos. Os destroços da aeronave do modelo KC-130, usada pelos fuzileiros navais como avião de reabastecimento, ficaram espalhados por um raio de 8 quilômetros. Não se sabe ainda a causa do acidente. Uma testemunha ouvida pela agência de notícias Associated Press disse que ouviu uma explosão e que viu o avião girando no ar antes de cair. As autoridades americanas não divulgaram o local de origem ou o destino do avião. Este é o acidente mais grave de um avião militar nos Estados Unidos desde 2001. Em quase 20 anos foram registrados seis acidentes do tipo, o mais recente em 2012, deixando quatro mortos.