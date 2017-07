(foto: Reprodução/TV Globo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As aparições de Rodrigo Lombardi, 40, na telinha já lhe renderam apelidos como "o pedreiro que faltava" e "galã feio" -ambos, claro, oriundos das redes sociais. "Falavam que eu tinha um bocão, uns dentões, um narigão e diziam: 'Ele não é bonito, mas é isso aí'", contou o artista sobre sua fama de galã à Folha de S.Paulo, em maio. Nesta segunda (10), as cenas de Lombardi, o advogado Caio de "A Força do Querer", novela da Globo, conseguiram ampliar esse leque de adjetivos: "crush insuperável", "tapa no coração", "homão" e "sapão", só para listar alguns. Suas cenas na novela de Glória Perez, 68, fizeram tanto sucesso que o nome do ator foi alçado aos termos mais comentados da rede social Twitter. Além dos apelidos, o ator já pode colocar no currículo uma infinidade de memes que sintetizam sua beleza.