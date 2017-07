Massa reclama da falta de respeito dos pilotos jovens após GP da Áustria

JULIANNE CERASOLI LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Massa não citou nomes, mas reclamou de falta de respeito dos pilotos mais jovens depois do GP da Áustria. O piloto se referia ao comportamento dos menos experientes durante períodos de bandeira azul, quando os mais lentos recebem a ordem de deixar os líderes passarem. Massa disse, inclusive, que “não é coincidência que pilotos como Alonso e Raikkonen não têm pontos na carteira”, mencionando o sistema de pontuação para quem é punido na pista, que se assemelha ao que acontece no trânsito com a CNH. Durante o GP da Áustria, Stoffel Vandoorne, da McLaren, recebeu um drive through por ignorar bandeiras azuis e levou dois pontos de penalização por conta disso. “A pista de Spielberg é muito curta, e na parte final os líderes estavam logo atrás de mim”, disse Massa em sua coluna para o "Motorsport.com". “Quando você se encontra nestas situações, acho que é necessário ter respeito, e sempre tentei não fazer diferença nenhuma na corrida daqueles que estão lutando por algo muito importante. Mas nem todos se comportam assim.” O brasileiro, que terminou a prova em nono lugar e, na parte final da prova à qual se refere, estava tentando pressionar o jovem Esteban Ocon, da Force India, revelou ter conversado sobre o assunto antes da largada com Alonso. “Ele me disse que na Indy os pilotos se respeitam muito mais. Talvez seja porque o risco que eles correm é maior, mas acho que, no final das contas, é uma questão de respeito -e vejo que essa nova geração respeita menos. Há as exceções óbvias, mas talvez não seja coincidência que Alonso e Raikkonen não têm pontos e eu só tenho dois por cruzar a linha de entrada no box em Interlagos.” Outro piloto que somou pontos na carteira na Áustria foi Daniil Kvyat, que acertou o próprio Alonso na primeira curva. O russo é quem mais pontos somou desde a introdução da regra, em 2014, com 14. O segundo é Sebastian Vettel, com 12.