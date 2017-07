Metalúrgicos bloqueiam rodovia em ato contra reforma trabalhista em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto contra a reforma trabalhista do governo Michel Temer (PMDB) bloqueia dois pontos da rodovia Anchieta, na manhã desta terça-feira (11). A manifestação é coordenada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e pela CUT (Central Única dos Trabalhadores). De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a estrada, os bloqueios ocorriam nos kms 15 e 24 da via, no sentido litoral. Até as 8h15 desta terça, os manifestantes se concentravam na pista lateral da rodovia. Os motoristas que se deslocam para o litoral paulista precisam acessar a pista central. O protesto seguia tranquilo, sem registros de tumulto no local.