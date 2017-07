Claudio Heinrich desmente convite para 'A Fazenda' e diz que não curte o programa

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As notícias que circulam na internet dizendo que Claudio Heinrich, 44, foi cotado para participar de "A Fazenda", reality show da Record, são falsas, segundo o ator. Em conversa com a reportagem, ele afirmou que a emissora não entrou em contato para propor qualquer coisa relacionada à atração. "O que estão noticiando é mentira. Ninguém falou nada comigo, diz." Heinrich afirma também que não gosta do programa, que tem estreia prevista para setembro. "Só participo no dia em que não existirem mais políticos corruptos, ou seja, nunca (risos)". Heinrich ficou conhecido em 1995 quando integrou o elenco de "Malhação", novela da Globo. Fez outros folhetins globais e em 2005 migrou para a emissora de Edir Macedo, na qual interpretou seu último personagem na novela "Pecado Mortal", três anos atrás. No início deste ano, ele gravou a série "Super Crianças", escrita por Tiago Santiago -os dois trabalharam juntos na Record "Fizemos o projeto-piloto. Está finalizado e agora será vendido para algum canal. É um programa infantil. O pano de fundo é uma colônia de férias para crianças, da qual sou o monitor. O local é invadido por alienígenas. É 'maneiríssimo'", diz.