Candidato à Constituinte convocada por Maduro é assassinado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um candidato à Assembleia Constituinte convocada pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi assassinado nesta segunda-feira (10) durante um comício na cidade de Maracay, no Estado de Aragua. Segundo a emissora venezuelana Telesur, José Luis Rivas, 42, participava de um comício quando "chegaram alguns sujeitos e atiraram". Ele foi atingido por oito tiros. O Ministério Público venezuelano informou que investigará a morte do candidato em um "incidente no qual também duas pessoas ficaram feridas". Nesta segunda, forças de segurança e manifestantes protagonizaram novos confrontos em várias cidades do país. Além de Rivas, um jovem de 16 anos também foi morto durante uma manifestação em La Isabelica, no Estado de Carabobo. Em Caracas, sete militares ficaram feridos na explosão de um artefato lançado por manifestantes durante um confronto. Outros dois soldados foram baleados nas localidades de La Tahona e San Antonio, no Estado de Miranda. O prefeito de Chacao (leste), Ramón Muchacho, disse à agência de notícias France Presse que ao menos 21 pessoas ficaram feridas nos distúrbios. VIOLÊNCIA Relatório divulgado nesta segunda pela ONG Anistia Internacional diz que a violência policial virou arma para calar a oposição na Venezuela. No domingo (9), a Venezuela completou cem dias de protestos contra Maduro que já deixaram mais de 90 mortos. Opositores rechaçam a Assembleia Constituinte convocada por Maduro e veem o ato como uma "fraude" do chavismo para proteger "uma ditadura".