Sobe para 92 número de mortos em protestos de oposição a Maduro

Um jovem de 16 anos morreu no estado de Carabobo, no Sudoeste da Venezuela, durante uma manifestação em oposição ao governo de Nicolás Maduro. Com isso, sobe para 92 o número de mortos na onda de protestos que assolam o país nos últimos três meses, informou a Procuradoria.

Em sua conta oficial no Twitter, o Ministério Público disse nesta segunda-feira, 10, à noite que determinou à Procuradoria de Carabobo que investigue "a morte de um jovem de 16 anos durante uma manifestação" na cidade de La Isabelita, sem dar mais detalhes.

Os deputados de oposição Ángel Álvarez Gil e Marco Bozo identificaram a vítima como Rubén Darío González e garantem que o jovem morreu com alvejado por uma arma de fogo.