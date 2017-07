Gabigol reduz salário pra voltar ao Santos, mas clube não encontra parceiro

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos negociou o retorno do atacante Gabriel Barbosa nas duas últimas semanas. O UOL Esporte apurou que o clube paulista foi procurado pelo próprio jogador. Disposto a voltar ao clube, Gabigol decidiu reduzir o seu salarial mensal e pediu R$ 700 mil para atuar na Vila Belmiro. Na Inter de Milão, na Itália, o atleta recebe cerca de R$ 1 milhão mensal. A diretoria santista aprovou a ideia e correu para tentar investir no mercado do futebol. Foram duas semanas, sem sucesso, para fechar com um parceiro disposto a pagar, no mínimo, metade do salário do jogador. Internamente, os dirigentes acreditam que o negócio "melou" pois dificilmente o clube encontrará um parceiro. Gabigol aceitou reduzir pouco mais de R$ 300 mil em seu ordenado mensal pois pretende voltar a jogar futebol com mais frequência. Na Itália, o atacante só atuou em dez jogos e marcou apenas um gol. O ex-camisa 10 do Santos ainda sonha em defender a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia no próximo ano. Sem acordo com o Santos, Gabigol se reapresentou à Internazionale nesta segunda-feira, na Itália. "Volta ao trabalho hoje [segunda]", escreveu Gabigol no Twitter, aparentemente sorridente na foto. O jogador passou as férias em Santos e, inclusive, participou de um jogo beneficente organizado pelo ex-volante Narciso. Na ocasião, Gabigol não escondeu o desejo de retornar ao clube paulista. "O Santos é minha casa, é o time que eu amo, onde eu me sinto muito bem. Até estou em Santos neste momento –poderia estar em vários lugares, mas estou em Santos, que é minha casa. Passei aqui pelo Santos, fiz minha história, deixei títulos, gols, e fui muito feliz", disse o atleta ao ser questionado sobre um possível retorno ao alvinegro praiano. A Inter deu um prazo de cinco dias para o atacante procurar um novo clube antes de ser reintegrado ao elenco. De acordo com a revista alemã "Kicker", o Stuttgart tem interesse na contratação de Gabigol. O jogador chegou também a ser apontado como possível reforço do Las Palmas. Depois disso, o Fernerbahce apareceu como possível interessado no brasileiro, assim como o Porto. Até o meio de junho, no entanto, o desejo de Gabigol era de permanecer na Inter de Milão. Em entrevista ao UOL Esporte, o jogador admitiu que o início no clube italiano não foi da maneira como esperava. "Não foi como eu esperava nesse começo. Esperava ter mais oportunidades. Acho que tenho trabalhado bastante, acho que tenho entendido o futebol italiano, que é muito diferente. Mas acho que vamos ver, vamos decidir [o futuro] ainda. Quero jogar. Sem jogar, sou muito chato -até dentro de casa", afirmou na época. Gabigol foi contratado pela Inter de Milão por 29,5 milhões de euros (cerca de R$ 109 milhões) junto ao Santos no fim do primeiro semestre do ano passado.