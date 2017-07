SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça (11), os competidores do programa "MarterChef", da Band, terão que preparar um prato principal e uma sobremesa com inspiração nas gastronomias congolesa, haitiana e síria. Além de ser a última prova em equipe da temporada, a atração atinge a marca de 100º programas na emissora. Em clima de "comemoração", o time que perder o desafio principal terá que preparar um bolo de aniversário -e, como manda a regra do jogo, o dono do "pior" doce deixa o programa.