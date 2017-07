Estradas do Rio recebem reforço de 380 policiais rodoviários federais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um efetivo extra de 380 policiais rodoviários federais começa a atuar nesta terça (11) nas estradas do Rio de Janeiro. Os policiais virão de outros estados brasileiros, para se juntar aos 750 agentes lotados na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio. As informações são da Agência Brasil. O reforço de policiamento faz parte de uma operação chamada Égide, que busca intensificar o enfrentamento ao roubo de cargas nas rodovias federais que cortam o Estado do Rio de Janeiro. Os agentes de outros estados ficarão concentrados em locais e horários de maior incidência de crimes, onde realizarão fiscalização e abordagens. Parte do contingente da Força Nacional de Segurança, que já está no Rio de Janeiro, também participará das ações, que seguirão os moldes do trabalho feito pelos agentes na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.