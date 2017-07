Bayern de Munique anuncia a contratação de James Rodríguez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - James Rodríguez é o novo reforço do Bayern de Munique. Nesta terça-feira (11), o clube alemão confirmou a contratação do meia colombiano por empréstimo de dois anos junto ao Real Madrid. Os valores da negociação não foram informados. Por meio de comunicado oficial, o Real confirmou a cessão de James e afirmou que o Bayern tem direito de comprá-lo ao fim do empréstimo. O meia colombiano viaja com o clube alemão para sua pré-temporada na China e em Singapura. Além de tentar a contratação de Alexis Sánchez, o Bayern buscou James para se reforçar de olho na próxima edição da Liga dos Campeões. Vale lembrar que o time alemão é comandado por Carlo Ancelotti, que era técnico do Real durante a melhor fase do meia no clube espanhol. "Estamos muito satisfeitos por termos conseguido completar essa transferência. Contratar James Rodríguez era o maior desejo do nosso técnico Carlo Ancelotti após o sucesso que os dois tiveram juntos em Madrid. James é um jogador muito versátil. Ele é um artilheiro, dá muitas assistências e, além disso, é muito bom cobrador de bolas paradas. Não há dúvidas de que essa transferência aumenta a qualidade da nossa equipe", afirmou Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern. Para vender James, o Real Madrid pedia 75 milhões de euros (cerca de R$ 279 milhões). Além do Bayern, o Chelsea também sondou a contratação do colombiano. O jogador desejava deixar o clube espanhol para ser protagonista em outro time. Na última temporada, James disputou 33 jogos, sendo titular em 20 deles, e marcou 11 gols.