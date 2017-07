Após demitir Eduardo Baptista, Atlético-PR contrata Fabiano Soares

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - o Atlético-PR confirmou seu novo treinador nesta terça-feira (11). Depois de demitir Eduardo Baptista, o clube paranaense anunciou a contratação de Fabiano Soares, que vem do Estoril, de Portugal. Brasileiro de 51 anos de idade, Fabiano foi jogador profissional na Espanha e tem cidadania do país. Na última temporada, comandando o Estoril, terminou o Campeonato Português na décima colocação. O novo treinador do Atlético-PR comandou Compostela, Bergantiños e Estradense antes de chegar ao clube, no qual foi auxiliar entre 2011 e 2015. Durante sua estadia no futebol europeu, Fabiano tirou licença da Uefa dos níveis 1 "B", 2 "A" e 3 "PRO". A contratação se dá um dia depois do clube paranaense demitir Eduardo Baptista. Paulo Autuori, gerente do Atlético-PR, não concordou com a demissão e pediu para sair.