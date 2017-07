Unesp divulga relação de aprovados no vestibular de inverno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou a lista dos aprovados no vestibular no meio de ano 2017. Os interessados pelas vagas precisam manifestar interesse até esta terça-feira (11). Segundo a universidade, o estudante precisa fazer a manifestação pela vaga no site da Vunesp (organizadora da prova), que divulgará outra relação de nomes nesta quinta-feira (13). Estão previstas outras convocações entre os dias 17 e 27 deste mês. A lista está disponível em https://www.vunesp.com.br/VNSP1709 O vestibular de meio de ano da universidade é tradicionalmente voltado para as carreiras da engenharia. Foram postas em disputa 360 vagas nos campus da instituição em Bauru, Dracena, Ilha Solteira, Sorocaba, Registro e São João da Boa Vista. A primeira fase foi aplicada em 14 de maio com questões de conhecimentos gerais. Já a segunda etapa foi formada por provas específicas e de redação. Os estudantes puderam utilizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para compor a nota da primeira fase do vestibular. FIM DO ANO A Unesp voltará a aplicar seu vestibular no final deste ano. A primeira fase ocorrerá em 15 de novembro. A segunda etapa será realizada nos dias 17 e 18 de dezembro, um domingo e uma segunda.