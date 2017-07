Matrículas para jovens e adultos estão abertas no Centro Educacional

O Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos Potty Lazarotto está com matrículas abertas. Jovens a partir de 15 anos de idade, adultos e pessoas com deficiência podem se inscrever para cursar ensino médio e fundamental sem custo e conforme horário que se encaixe melhor à sua rotina. O agendamento de matrícula deve ser feito pessoalmente na rua São Francisco, 50, Centro de Curitiba, das 8h às 11h30 e das 14h às 22h. As aulas terão início em 26 de julho. Notas parciais do Enem são aproveitadas para a conclusão do ensino médio.

O aluno poderá montar sua grade de estudo de acordo com a quantidade de matérias que deseja cursar (em grupos de quatro) e em três opções de horários: das 7h50 às 12h; das 13h50 às 18h; e das 18h às 22h10. “Ele fará as 12 matérias do currículo escolar do ensino médio e as oito do ensino fundamental, mas por eliminação conforme sua disponibilidade”, explica a diretora Sílvia Rodrigues Cardoso.

Para o ensino fundamental, é necessário ter 15 anos completos. A documentação requerida é histórico escolar do primeiro ao quinto ano, RG, certidão de nascimento ou de casamento, comprovante de residência e duas fotos 3x4. Se for maior de idade, comprovante de reservista deve ser apresentado. Para o ensino médio, são necessários os mesmos esses documentos, com a diferença do histórico escolar completo, do primeiro ao nono ano.

Mais informações podem ser obtidas no site www.ctaceebjapottylazarotto.seed.pr.gov.br.