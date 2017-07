Djokovic supera dores, vence jogo adiado e vai às quartas em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic está nas quartas de final em Wimbledon. Nesta terça-feira (11), o tenista sérvio, quarto colocado no ranking da ATP e cabeça de chave número quatro do Grand Slam, venceu o francês Adrian Mannarino, número 51 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7/5) e 6/4, em jogo adiado do torneio. Com direito a quadra coberta para fugir da chuva, o favorito teve de superar dores no ombro direito para triunfar. A partida estava inicialmente marcada para segunda-feira (10), mas foi adiada após Rafael Nadal perder para Gilles Muller em quase cinco horas na quadra em que Djokovic e Mannarino se enfrentariam. O tenista sérvio teria ficado insatisfeito ao saber que a partida não seria realizada na central, que ficou livre após o triunfo de Roger Federer sobre Grigor Dimitrov. Djokovic já começou a partida quebrando o primeiro serviço de Mannarino e abrindo 3 a 0. Nesta altura, os dois tenistas aparentaram problemas médicos: o francês sentia dores nas costas, e o sérvio se queixou de dificuldades para respirar. O jogo continuou, e o favorito conseguiu mais uma quebra no oitavo game para fechar a parcial por 6 a 2. O segundo set começou com Mannarino novamente cedendo seu primeiro serviço e permitindo que Djokovic abrisse 3 a 0. Dessa vez, no entanto, o francês reagiu e buscou o empate em 4 a 4, mas não foi o bastante para virar. A parcial foi definida no tie-break, vencido pelo sérvio por 7 a 5. No terceiro set, Djokovic quebrou o saque Mannarino no terceiro game e abriu 3 a 1. O sérvio teve de parar o jogo para receber atendimento médico no ombro direito, mas não teve dificuldades para fechar a parcial por 6 a 4. Nas quartas de final, Djokovic vai enfrentar o tcheco Thomas Berdych, 15º colocado no ranking da ATP e cabeça de chave número 11 em Wimbledon. Quem avançar pode enfrentar Roger Federer na semifinal. As outras partidas de quartas de final são entre o britânico Andy Murray, atual campeão, e o norte-americano Sam Querrey; entre Federer e o canadense Milos Raonic; e entre Muller e o croata Marin Cilic.