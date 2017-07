Adriana Lima está namorando escritor de autoajuda turco

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo brasileira Adriana Lima, 36, está namorando o escritor turco de autoajuda Metin Hara, 35. O diário istambulenho “Hürriyet” publicou um vídeo dos dois se beijando em um café no aeroporto internacional de Istambul nesta segunda (10). O casal esperava um avião para levá-los a Bodrum, um dos balneários prediletos da elite local. Horas depois, Hara divulgou uma nota sobre o flagra. Diz o texto: “Conheci a Adriana em Istambul, em junho. Tivemos uma conversa agradável e eu a presenteei com meu livro. Mantivemos contato desde então, e começamos a nutrir sentimentos um pelo outro. Estamos nos conhecendo”. A jornada de reconhecimento se dá num iate que navega entre as ilhas gregas e turcas. Dias atrás, Lima havia postado em seu Instagram a foto de uma edição em inglês de “Path”, um dos livros de Hara, com a legenda: “Me fez companhia durante a viagem”. Os livros de Hara são um misto de autoajuda com cura milagrosa. Em sua biografia oficial, Hara afirma que nasceu com uma doença que o tornava alérgico a 1.200 substâncias --entre elas, sabão. Ele afirma que se curou sozinho e, desde então, dá palestras e aulas sobre o poder do pensamento positivo. A maioria dos seus livros tem o rosto do autor, que já foi ator de novela e atualmente deixou a barba ruiva crescer, estampado na capa.