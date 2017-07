Resultados de junho confirmam recuperação da economia, diz Meirelles

MAELI PRADO E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira (11), durante discurso no lançamento do Plano Safra, que dados preliminares da atividade econômica em junho apontam recuperação e frisou que a crise política não atinge a economia. Ele declarou que a discussão sobre se o país está ou não crescendo acabará no segundo semestre, quando o emprego reagir. "Embora haja comentários de que a política está afetando a economia, não há evidência disso. Muitos insistem em lutar contra os fatos", afirmou, em evento com a presença do presidente Michel Temer. Para o ministro, os dados de junho de papelão ondulado, considerado um indicador preliminar de atividade econômica, de vendas de automóveis, de comércio e consumo de energia mostram forte crescimento na comparação com maio. Meirelles citou que a produção industrial em maio na comparação com abril, com destaque para bens de capital (máquinas e equipamentos). "Esse ciclo de crescimento é para valer, não é artificial, baseado em bolha de crédito. É um crescimento baseado em investimento, e portanto sustentável ao longo do tempo".