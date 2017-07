Caminhoneiros protestam em apóio à Polícia Rodoviária Federal

Redação Bem Paraná com a assessoria

Os motoristas encontram trânsito lento na Linha Verde por conta de uma manifestação em apoio à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A manifestação conta com 80 caminhões (apenas o cavalos) que sairam do Auto Posto Maru, no km 76 da BR-277, sentido praias, e seguiram até a sede da Polícia Rodoviária Federal.

A manifestação foi organizada pela União de Defesa de Cidadania e Combate à Corrupção (UDCCC) com os caminhoneiros. Participaram ainda representantes da FENAPRF, SINDPRF/PR, FENAPEF, SINPEF/PR e Sindipol/DF.