Movimentação de grãos no Corredor de Exportação aumenta 22% em junho

O volume de grãos que passaram pelo Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá em junho deste ano foi 22% superior ao mesmo mês do ano passado. Ao todo, foram embarcadas 1,56 milhão de toneladas no mês passado, enquanto que em 2016 a marca foi de 1,27 milhão de toneladas, o que significa um acréscimo de 284 mil toneladas.



O aumento foi puxado pela retomada das exportações de milho. Com a queda do preço no mercado interno, os produtores voltaram a embarcar o grão para outros países. Ao longo do mês, foram movimentadas 346 mil toneladas do produto no Corredor de Exportação, quase seis vezes mais do que as 46 mil toneladas exportadas em junho do ano passado.



“A demanda é ditada pelo usuário do porto, como tem que ser. Hoje temos um porto capacitado para trabalhar de acordo com o que o mercado precisa, no momento que for mais interessante para ele”, afirma o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.



De acordo com o diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino, não foi preciso desacelerar os embarques de soja. O complexo soja, por exemplo, que soma o que é movimentado em grão e em farelo, se manteve praticamente estável, com 1,1 milhão de toneladas embarcadas. “Tivemos um aumento na capacidade operacional que nos permite trabalhar desta forma”, disse. Segundo ele, dois investimentos que foram fundamentais para isso foram as trocas dos shiploaders, que aumentaram a produtividade de carregamento de grãos em 33%, e as campanhas de dragagem, que permitem que navios maiores atraquem no porto e saiam ainda mais carregados. Ao todo, já foram investidos R$ 624 milhões em projetos de modernização, recapacitação e aumento da produtividade nos Portos do Paraná.



SEMESTRE – Com os dados de junho, o primeiro semestre do Corredor de Exportação registrou um movimento total de 8,61 milhões de toneladas de grãos escoados. Na prática, isso é suficiente para preencher 148 navios repletos de cargas.



Deste total, a soja em grão foi o produto mais movimentado, com 5,56 milhões de toneladas embarcadas. O farelo de soja vem na sequência, com 1,92 milhão de toneladas exportadas ao longo dos seis primeiros meses do ano. Completam a lista o escoamento de 1,01 milhão de toneladas de milho e 115 mil toneladas de trigo.



Os principais destinos da soja neste período foram a China, o Paquistão, a Coreia do Sul e a Malásia. Já o milho escoado por Paranaguá teve como principal destino, além da China e Coreia do Sul, o Irã.



PREVISÃO – Para os dois meses seguintes, julho e agosto, são esperadas 2,97 milhões de toneladas, o que representaria um aumento de 76% na movimentação para os dois meses se comparados com o mesmo período do ano passado. Segundo a estimativa feita com todos os operadores portuários, são esperadas 1,1 milhão de toneladas de soja, 650 mil toneladas de farelo de soja e 1,2 milhão de toneladas de milho.