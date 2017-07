Fala Curitiba chega ao Bairro Alto e Tarumã

Fala Curitiba, novo modelo de consulta pública nos bairros, avança para os dois últimos encontros. Nesta terça-feira (11/7) é a vez do Bairro Alto. O encontro será às 19h no salão da Escola Estadual Pilar Maturana (Rua Rio Guaporé, 1.689). Na quarta-feira (12/7) será a vez do bairro Tarumã, às 19h, no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora de Fátima (Rua Antônio Simm, 3).

No Fala Curitiba, os moradores apontam obras e serviços que consideram prioritários para o bairro. O modelo é composto por quatro fases. A primeira é formada pelas consultas públicas nos bairros, divididas em 60 encontros, englobando os 75 bairros da capital. Até agora, foram 58 encontros nos bairros, que reuniram 4.031 pessoas e geraram 5.275 propostas individuais e 924 propostas coletivas. Pavimentação, segurança pública, saúde e trânsito são as demandas mais apontadas.

A segunda fase é a validação técnica das demandas pelos órgãos responsáveis. Na terceira fase, haverá uma pré-consulta nas dez regionais, onde a população vota e escolhe dez prioridades para a região. Por fim, acontece a consulta oficial para Lei Orçamentaria Anual (LOA 2018), também realizada nas dez regionais. Das dez prioridades eleitas, cinco que vão compor a LOA 2018.