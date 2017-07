Casas da Leitura têm programação gratuita para as férias

As Casas da Leitura da Fundação Cultural de Curitiba programaram várias sessões de contação de histórias infantis especialmente para as férias de julho. As atividades são voltadas para crianças a partir de 5 anos e são gratuitas. As 15 unidades estão instaladas em diferentes bairros de Curitiba.

Lendas indígenas, mitos brasileiros, histórias sobre lobos, gatos, bruxas e princesas são alguns dos temas escolhidos para a programação de férias. As rodas de leitura e contações de histórias, sempre realizadas com a orientação de mediadores de leitura, fazem parte do programa Curitiba Lê, composto por um conjunto de ações de fomento, difusão e formação que visam aumentar quantitativa e qualitativamente os índices de leitura entre crianças, jovens e adultos.

Clique aqui e confira a programação http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/pub/file/pp_cido_pag-ferias_c-leit_jul17.pdf

Endereços das Casas da Leitura:

Casa da Leitura Miguel de Cervantes – Praça da Espanha

Casa da Leitura Maria Nicolas – Rua da Cidadania Santa Felicidade

Casa da Leitura Walmor Marcelino – Rua Lupianópolis, Vila Tecnológica, Sítio Cercado

Casa da Leitura Laura Santos – Rua da Cidadania Tatuquara

Casa da Leitura Jamil Snege – Rua da Cidadania Fazendinha/Portão

Casa da Leitura Wilson Bueno – Portão Cultural – Avenida República Argentina, 3430 – Portão

Casa da Leitura Wilson Martins – Rua da Cidadania Boqueirão

Casa da Leitura Manoel Carlos Karam – Rua Batista Ganz, 453 – Parque Barigui

Casa da Leitura Paulo Leminski – Rua Padre Gaston, s/nº – CIC

Casa da Leitura Augusto Stresser – Centro de Criatividade – Parque São Lourenço

Casa da Leitura Dario Vellozo – Praça Garibaldi, nº 7 – Centro

Casa da Leitura Hilda Hilst – Rua da Cidadania Cajuru

Casa da Leitura Marcos Prado – Rua Pastor Antonio Polito, 2200 – Alto Boqueirão

Casa da Leitura Nair de Macedo – Rua da Capitania, 57 - Guabirotura

Casa da Leitura Osman Lins – Rua da Cidadania Pinheirinho