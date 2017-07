Netflix anuncia data de estreia da 2ª temporada de 'Stranger Things'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo Twitter, a Netflix divulgou nesta terça-feira (11) a data de estreia da segunda temporada de "Stranger Things". Com um novo teaser e poster promocional, o serviço de streaming confirmou a data de lançamento dos episódios para o dia 27 de outubro. A trama se passa em 1984, um ano após os acontecimentos da primeira temporada. Segundo a sinopse, os cidadãos de Hawkins se recuperam dos horrores do Demogorgon após Will Byers (Noah Schnapp) ser resgatado do Mundo Invertido. Mas uma "entidade maior e aterrorizante" ameaça os moradores, sobretudo os amigos Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughli). Em fevereiro, a Netflix havia liberado fotos do segundo ano da série e o primeiro teaser da saga.