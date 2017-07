Metalúrgicos liberam rodovia após ato contra reforma trabalhista em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto contra a reforma trabalhista do governo Michel Temer (PMDB) bloqueou dois pontos da rodovia Anchieta, na manhã desta terça-feira (11). A manifestação foi coordenada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e pela CUT (Central Única dos Trabalhadores) e fez parte de uma série de atos pelo país contra a medida, que pode ser aprovada nesta terça. Por volta das 9h30, a estrada foi liberada para a circulação de veículos. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a estrada, os bloqueios ocorreram nos kms 15 e 24 da via, no sentido litoral. Durante o protesto, os manifestantes ficaram concentrados na pista lateral da rodovia. Os motoristas que se deslocavam para o litoral paulista precisaram acessar a pista central. O protesto ocorreu de forma tranquila, sem registros de tumulto no local.