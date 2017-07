Filme sobre maestro João Carlos Martins abrirá Festival de Gramado

GUILHERME GENESTRETI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cinebiografia "João, o Maestro", inspirada na vida do pianista João Carlos Martins, vai abrir a programação de longas do Festival de Cinema de Gramado, no dia 18 de agosto. O filme, dirigido por Mauro Lima ("Tim Maia"), tem Alexandre Nero e Rodrigo Pandolfo se revezando no papel do músico brasileiro. Martins começou a carreira como um pianista de renome, notabilizou-se por gravar a obra de Bach. Depois de sofrer uma paralisia, foi impedido de tocar, mas acabou tornando-se maestro. A obra também pretende abordar a conturbada passagem de João Carlos Martins pela política, fase que lhe valeu processos judiciais e uma acusação de ter participado de um esquema de arrecadação ilegal de dinheiro para campanhas de Paulo Maluf. "João, o Maestro" abre a programação da tradicional mostra de cinema, mas não participa da competição pelo Kikito. Entre os longas nacionais que disputam o prêmio estão "A Fera na Selva", que tem Paulo Betti e Eliane Giardini nos papéis principais, além de títulos brasileiros que estiveram no Festival de Berlim, caso de "Como Nossos Pais", de Laís Bodanzky, "As Duas Irenes", de Fábio Meira, e "Não Devore Meu Coração!", de Felipe Bragança. Tradicional mostra brasileira de cinema, o Festival de Gramado vai de 17 a 26 de agosto na cidade da serra gaúcha. Veja os filmes da programação: > Longas brasileiros - "A Fera na Selva", de Paulo Betti, Eliane Giardini e Lauro Escorel - "As Duas Irenes", de Fábio Meira - "Bio", de Carlos Gerbase - "Como Nossos Pais", de Laís Bodanzky - "O Matador", de Marcelo Galvão - "Não Devore Meu Coração!", de Felipe Bragança - "Pela Janela", de Caroline Leone > Longas estrangeiros - "Los Niños" (Chile/Colômbia/Holanda/França), de Maite Alberdi - "Pinamar" (Argentina), de Federico Godfrid - "El Sereno" (Uruguai), de Oscar Estévez & Joaquín Mauad - "Sinfonía para Ana" (Argentina), de Virna Molina e Ernesto Ardito - "El Sonido de las Cosas" (Costa Rica), de Ariel Escalante - "La Ultima Tarde" (Peru), de Joel Calero - "X500" (Colômbia/Canadá/México), de Juan Andrés Arango > Curtas brasileiros - "#feique", de Alexandre Mandarino - "A Gis", de Thiago Carvalhaes - "Cabelo Bom", de Swahili Vidal - "Caminho dos Gigantes", de Alois Di Leo - "Mãe dos Monstros", de Julia Zanin de Paula - "Médico de Monstro", de Gustavo Teixeira - "O Espírito do Bosque", de Carla Saavedra Brychcy - "O Quebra-cabeça de Sara", de Allan Ribeiro - "O Violeiro Fantasma", de Wesley Rodrigues - "Objeto/Sujeito", de Bruno Autran - "Postergados", de Carolina Markowicz - "Sal", de Diego Freitas - "Tailor" , de Calí dos Anjos - "Telentrega", de Roberto Burd > Curtas gaúchos - "10 Segundos", de Thiago Massimino - "1947", de Giordano Gio - "Através de Ti", de Diego Tafarel - "Bicha Camelô", de Wagner Previtali - "Cores de Bissau", de Maurício Canterle - "Gestos", de Alberto Goldim e Júlia Cazarré - "Kátharsis", de Mirela Kruel - "Luna 13", de Filipe Barros - "Mãe dos Monstros", de Julia Zanin de Paula - "Secundas", de Cacá Nazario - "Sena, Os Fios em Prosa", de Marcelo da Rosa Costa e Cacá Sena - "Sob Águas Claras e Inocentes", de Emiliano Cunha - "Solito", de Eduardo Reis - "Telentrega", de Roberto Burd