Fundador da Dijon, empresário Humberto Saade morre aos 76 anos no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Humberto Saade, fundador da Dijon, morreu na madrugada desta terça-feira (11) aos 76 anos no Rio de Janeiro. A morte de Saade foi confirmada pela filha, Tamima Saade Valente, na conta do Facebook do pai. "É com muita tristeza no coração que comunico que meu querido e amado paizão faleceu", escreveu Tamima. A modelo e atriz Luiza ​Brunet, 55, usou sua conta no Instagram para se despedir do empresário, que a revelou nos anos 1980. Saade a descobriu quando Brunet fazia um ensaio sensual para a revista "Ele & Ela". Nascia La Brunet (sobrenome do engenheiro com quem foi casada dos 16 aos 22 anos). Nas imagens publicitárias dos anos 1980, ela aparece sempre sem blusa, ao lado do patrão. "Bom dia Humberto Saade Dijon, poderia ser seu sobrenome. Homem que sempre foi acima de seu tempo, empresário arrojado para época. Marcou uma geração com seu jeans Dijon e suas super Top Model. Hoje foi para o céu descanse em Paz. A nossa passagem por aqui precisa ser importante e precisamos deixar um Legado positivo", escreveu Brunet. A modelo Monique Evans, 61, também usou as redes sociais para lamentar a morte do amigo. "Triste acordar sabendo que mais um amigo se foi. Quanta história fizemos. Como movimentamos esse mundo da moda, com nossa irreverência, nossas loucuras!! Vai em Paz amigo, em mim mais um vazio e uma saudade."