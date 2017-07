Livraria Cultura promove atividades nas férias

(foto: Divulgação)

Cultura e diversão fazem parte do calendário de férias escolares do Shopping Curitiba. A Livraria Cultura, em parceria com a Nickelodeon, promove atividades durante o mês de julho – uma oportunidade para a criançada passar um tempo com seus personagens favoritos, como a Dora Aventureira, Bob Esponja, Tartarugas Ninja, Patrulha Canina, entre outros.

As atividades são gratuitas e acontecem aos sábados às 15h, no centro da loja (piso L3). A programação inclui contação de histórias no dia 15 e oficina de férias dia 22. Mais informações no telefone 41 3941 0292.

Serviço:

Atividades de férias na Livraria Cultura

15/7 (sábado, às 15h) – Contação de histórias

22/7 (sábado, às 15h) – Oficina de férias

Quanto: gratuito e aberto ao público

Onde: Livraria Cultura (piso L3)