Santos e Corinthians fazem 1º jogo da final do Brasileiro feminino na quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santos e Corinthians/Audax disputam o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro feminino de futebol nesta quinta-feira (13), às 18h30, na Vila Belmiro. A segunda partida da final está programada para a próxima quarta-feira (19), às 16h30, na Arena Barueri. Os dois jogos terão transmissão do SporTV. A confirmação oficial aconteceu nesta terça-feira (11) pela CBF, organizadora da competição. A entidade já tinha confirmado as datas, os horários e os locais da partida na segunda-feira, mas o Corinthians/Audax ainda insistia na mudança do dia. "Vamos pedir para mudar o horário e a data do jogo. Queremos quinta ou sexta-feira no período da noite. O interesse da modalidade está acima do interesse da televisão. Vamos tentar alterar a data e o horário. O objetivo é ter mais público", afirmou Pedro Castro, diretor de futebol da parceria Corinthians/Audax. Como fez melhor campanha, o Corinthians fará o segundo jogo como mandante. O clube até cogitou atuar no Itaquerão, mas a comissão técnica e as jogadoras preferiram atuar na Arena Barueri, local onde o clube mandou seus jogos na competição. O Corinthians terminou a primeira fase do torneio com a melhor campanha. Somou 37 pontos em 14 jogos. Nas quartas de final, eliminou a Ferroviária e, na semifinal, passou pelo Rio Preto. Já o Santos fez a terceira melhor campanha na classificação geral na fase inaugural do torneio -conquistou 34 pontos em 14 partidas. Nas quartas de final, eliminou o Audax. Na semifinal, venceu duas vezes o Iranduba, sensação da competição.