SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Chico Buarque divulgou nesta terça-feira (11) o nome do seu novo disco. "Caravanas" é o vigésimo terceiro trabalho solo do artista e sua primeira obra após uma pausa de seis anos, quando lançou "Chico", em 2011. Em junho, foi divulgado que o cantor lançaria o álbum com sete canções inéditas. Segundo a publicação na página do artista, que já ultrapassou 2 mil curtidas, o disco está previsto para chegar às lojas no fim de agosto.